اليوم السابع
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الإثنين، 25 يوليه 2022 05:42 ص
أكرم القصاص
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إصابات كورونا في لبنان تصل إلى 1157682 حالة والوفيات ترتفع لـ 10509 حالات

الإثنين، 25 يوليه 2022 05:00 ص
إصابات كورونا في لبنان تصل إلى 1157682 حالة والوفيات ترتفع لـ 10509 حالات كورونا
أ ش أ

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شهدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قفزة كبيرة في لبنان، لتسجل 2412 حالة في التقرير اليومي الذي أصدرته وزارة الصحة الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 1157682 حالة.

كما أظهر التقرير تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس إلى 10509 حالات، كما ارتفعت نسبة الأسِرَّة المستعملة في المستشفيات إلى 39% بواقع 172 سريرا.

كما رفعت وزارة الصحة اللبنانية تصنيف التفشي المجتمعي للفيروس إلى المستوى الرابع، وذلك في إشارة إلى زيادة انتشار الفيروس خلال الأسابيع الماضية، حيث كان التنصيف في مطلع الشهر الجاري عند المستوى 3، حيث كان متوسط عدد الإصابات اليومي قرابة 1300 حالة.

 


إصابات كورونا في لبنان

كورونا في لبنان

لبنان

كورونا

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