أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 25-7-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 25-7-2022.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما؛ أجواء للصناعات الغذائية-مصر، بى أى جى للتجارة، البدر للبلاستيك، العربية للصناعات الهندسية.

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى للجلسة الثانية على التوالى فيما ارتفع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية، وخسر رأس المال السوقى 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 622.307 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 394.5 مليون ورقة مالية بقيمة 842.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.3 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.3%، والعرب على 5.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.92%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 14.5 مليون جنيه، 7886 جنيه، 224.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.7 مليون جنيه، 204.5 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42%، ليغلق عند مستوى 9237 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1693 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11363 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3737 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 2672 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3552 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 63 شركة، ولم تتغير مستويات 71 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 14.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 2.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.79%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.17%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 0.824 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.72%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 12.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.36%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.824 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 14.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 88.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.93%.

- جى بى أوتو بسعر إغلاق 2.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.30%.