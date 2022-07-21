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وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير "سور مجرى العيون" بمحافظة القاهرة

الخميس، 21 يوليه 2022 11:30 ص
وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع تطوير "سور مجرى العيون" بمحافظة القاهرة
كتب أحمد حسن

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الجزار يشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ.. والالتزام بأعلى جودة بما يتلاءم مع المكانة التاريخية لمنطقة سور مجرى العيون
 

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، والذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، وذلك في مستهل جولته التفقدية لعدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة.

وتجول الوزير بمكونات المشروع المختلفة، حيث تفقد أعمال تشطيب واجهات العمارات (تم الانتهاء من تشطيب واجهات 73 عمارة)، وأعمال تنفيذ المرافق، وتنسيق الموقع العام، وتنفيذ المول التجارى الإدارى الترفيهى(بلغت نسبة تنفيذه 90 ٪)، موضحاً أن المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال، وتكثيف أعداد العمالة، والإدارة الجيدة للمشروع، مع الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، بما يتلاءم مع المكانة التاريخية لمنطقة سور مجرى العيون، وذلك في إطار ما تنفذه الدولة من مشروعات تطوير بالقاهرة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من  ممارسة دورها التاريخي والثقافى والسياحى.

 

 


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