محافظ السويس يقرر تخفيض درجات القبول بالصف الأول الثانوى العام والخاص

السويس - فريق المحافظات

قرر اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، تخفيض درجات القبول للصف الأول بالمدارس الثانوية العامة والخاصة، لتصبح درجة القبول 225 درجة بدلا من 240درجة للصف الأول بالثانوى العام و205 درجات بدلا من 225 درجة للصف الأول بالثانوى الخاص.

و‏قال محافظ السويس أن تخفيض درجات القبول لإتاحة فرصة القبول للناجحين بالمدارس الإعدادية بالتقدم للمدارس الثانوية العامة والخاصة.

‏وأضاف محافظ السويس إلى أنه يتابع مع مديرية التربية والتعليم تجهيز المدارس للعام الدراسى الجديد وتطوير المدارس التى تم ادراجها فى أعمال التطوير بالإجازة الصيفية لتكون جاهزة للدراسة.

كان المحافظ قد اعتمد فى وقت سابق تنسيق المدارس الفنية ( صناعى ـ تجارى ـ فندقى ـ زراعى ـ تعليم مزدوج ) للعام الدراسى 2022ـ 2023 كالآتي:

1- بتروكيماويات بالمتقدمة الصناعية المشتركة 260 درجة، ويتم اختيار عدد 40 طالباً و40طالباً من أعلى مجموع.

2- المتقدمة الصناعية تخصص كهرباء بنات 240 درجة، شعبة كهربية بنات، ويتم القبول عدد 80 طالبة من أعلى مجموع بالنسبة للبنات

3- المتقدمة الصناعية من مجموع 220درجة كحد أدنى للبنين

4- المتقدمة التجارية من 210 درجة.

5- المتقدمة الفندقية من 200 درجة ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب

6-الصناعات البحرية العسكرية بنين عامة 200درجة

7- تعليم مزدوج بنين (الكترونيات صناعية)220درجة، عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

8- تعليم مزدوج بنين (ميكانيكا صيانة وإصلاح ) من 215درجة عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

9- تعليم مزدوج بنين..(فنى اصلاح سيارات )من 210 درجة، عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

10- تعليم مزدوج بنات.. (سكرتارية طبية) من 230 درجة، عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

11- تعليم مزدوج بنات.. (ملابس جاهزة) من 175 درجة، عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

12- التعليم الصناعى نظام 3 سنوات (عام ) من 150 درجة

13- مدرسة السويس الصناعية بنات 170 درجة، حد أدنى للتخصصات المدرسة نظرا للإقبال الشديد على المدرسة

14- مدرسة التعاونيات الصناعية بنات 160 درجة، حد أدنى للمدرسة حيث انها تعمل على النظام القديم ولا يطبق بها نظام الجدارات

15- مدرسة 24 اكتوبر الصناعية العسكرية بنين 160 درجة، حد ادنى للمدرسة حيث انها تعمل على النظام القديم ولا يطبق بها نظام الجدارات

16- التعليم الصناعى نظام 3 سنوات (مهنى )143 درجة

17- التعليم التجارى نظام 3سنوات من 141 درجة صغار السن.