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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

الأحد، 24 يوليه 2022 10:04 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب: أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعاتٍ متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، خصوصا في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم".

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وردا على تلك الاقتحامات الاستفزازية، تتواصل الدعوات المقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف التواجد فيه، على مدار أيام الأسبوع.

 

 


المسجد الأقصى المبارك

اقتحام الأقصى

مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحامات الأقصى

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الاقصى



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