رئيس جامعة بنى سويف يناقش آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس

بنى سويف - هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عدداً من الاجتماعات للجان "المنشآت"، و"شئون أعضاء هيئة التدريس"، و "اللجنة العليا للشعب والبرامج"، جاء ذلك بحضور الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، وأعضاء مجالس الإدارة.

ناقش الدكتور منصور خلال اجتماع لجنة المنشآت عدة موضوعات خاصة بكلية السياسة والاقتصاد منها تركيب محول كهربائى خاص بالمبنى لتشغيل القاعات والمعامل والمكاتب، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بمرافق المبنى، زيادة أجهزة التهوية فى المبنى، وتجهيز المعامل بنقاط الكهرباء أو الإنترنت، الانتقال للمبنى الجديد بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الثانى وكذلك امتحانات الدراسات العليا.

وتابع الدكتور منصور فى اجتماع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وفى سياق منفصل ناقش اجتماع اللجنة العليا للشعب والبرامج عدة

موضوعات متعلقة بالدارسين بمختلف الشعب والبرامج بكليات الجامعة.

كما تراس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات لقطاع الدارسات العليا.

واستعرض الاجتماع مقترح مركز تطوير الأداء الجامعى بشأن الخطة البحثية للجامعة 2022-2027، ومقترح كلية العلوم الخاص بإنشاء برنامج الماجستير المهنى فى كيمياء النانو، كما استعرض التعديلات المطلوبة من لجنة العلوم الأساسية على لائحة برنامج الماجستير المهنى للإدارة المتكاملة للمياه والبيئة بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة.

كما وافق الاجتماع على مقترح مركز الطباعة والنشر على تصميم نموذج موحد للتقديم للدراسات العليا بكليات الجامعة، كما وافق على تسجيل ومد قيد وشطب قيد رسائل الماجيستير والدكتوراه، والإجازات الدراسية والمؤتمرات وورش العمل والدروات التدريبية بعدد من كليات الجامعة.