ديلى ميل: الأمير هارى يمتلك فرصة لرفع دعوى أمام المحكمة العليا بشأن حماية الشرطة

كتب إيهاب محمد

فاز الأمير هارى دوق ساسكس بعرض لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية بشأن ترتيباته الأمنية أثناء وجوده في المملكة المتحدة، حيث يتخذ الأمير هاري إجراءات قانونية بشأن قرار عدم السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة لنفسه ولعائلته عند زيارته من أمريكا الشمالية، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وفي المرحلة الأولى من القضية التى بدأت في وقت سابق من هذا الشهر، طلب محامو الدوق، من جاستس سويفت، منح الإذن بجلسة استماع كاملة ليقوم القاضي بمراجعة قرار وزارة الداخلية، وفي حكم صدر، يوم الجمعة، قال قاضي المحكمة العليا، إن القضية يمكن أن تستمر ومنح الإذن لجزء من مطالبة هاري بإجراء مراجعة قضائية.



تقرير ديلى ميل

قال القاضي سويفت: "طلب الإذن بتقديم طلب مراجعة قضائية مسموح به جزئيًا ورفض جزئيًا"، ويتعلق تحدي الدوق بقرار فبراير 2020 الصادر عن اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة (Ravec) بشأن أمنه، بعد أن قيل له إنه لن يحصل على "نفس الدرجة" من الحماية الشخصية عند الزيارة.

يسعى فريق هاري القانوني للقول بأن الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في رسالة من رافيك، وأن طلبهم عندما زار المملكة المتحدة في يونيو 2021 ، كان باطلاً بسبب "الظلم الإجرائي'' لأنه لم يُمنح الفرصة لإبلاغه.

وقال الفريق القانونى، نيابة عن الدوق، للمحكمة في وقت سابق من هذا الشهر: "لم يكن يعلم في تلك المرحلة أن الأسرة المالكة متورطة على الإطلاق، قيل له إنه قرار مستقل".

ومع ذلك، يقول محامو وزارة الداخلية إن لرابيك كان من حقه الوصول إلى القرار الذي اتخذته، وهو أن الترتيبات الأمنية لهاري سيتم النظر فيها على أساس "كل حالة على حدة"، ويجادلون بأنه يجب رفض الإذن بإجراء مراجعة قضائية كاملة.