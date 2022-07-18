الأمير هارى يصف 2022 بـ"عام مؤلم".. ويؤكد: العالم يشهد هجوما على الديمقراطية

قال الأمير هارى دوق ساسكس أن العالم يشهد هجوم عالمى على الديمقراطية والحرية داعيا إلى اتخاذ إجراءات فيما اطلق عليه "لحظة محورية"، وفقا لشبكة ايه بى سى.
ألقى عضو العائلة المالكة البريطانية البالغ من العمر 37 عامًا خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك يوم الاثنين للاحتفال باليوم الدولى لنيلسون مانديلا.
أطلق هارى على اللحظة الحالية وقت عدم اليقين والانقسام العالمى، حيث يكون من السهل جدًا النظر حولك والشعور بالغضب أو اليأس.
وتسائل هاري: "كم منا يشعر بالضرب والعجز فى مواجهة تيار لا نهاية له من الكوارث والدمار؟"، ومن جائحة COVID-19 وتغير المناخ وغزو روسيا لأوكرانيا، وصف هارى عام 2022 بأنه "عام مؤلم فى عقد مؤلم".
وقال هارى أمام الجمعية العامة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تشهد تراجعًا عن الحقوق الدستورية، إننا نشهد هجومًا عالميًا على الديمقراطية والحرية - سبب حياة مانديلا"، وأضاف: "بينما نجلس هنا اليوم ، عالمنا يحترق.. مرة أخرى".
وقال أن أزمة تغير المناخ "ستزداد سوءًا ما لم يقود قادتنا، ما لم تتخذ الدول الممثلة بالمقاعد فى هذه القاعة المقدسة القرارات - القرارات الجريئة والتحويلية - التى يحتاجها عالمنا لإنقاذ البشرية".
قال خلال خطابه الافتتاحي: "هذه لحظة محورية - لحظة تفسح فيها العديد من الأزمات المتقاربة المجال لسلسلة لا نهاية لها من الظلم".
حث هارى القادة والجمهور على نموذج استجابتهم لكوارث العالم بعد مانديلا، الذى أصبح أول زعيم منتخب ديمقراطيًا فى جنوب إفريقيا بعد سجنه لمدة 27 عامًا خلال نظام الفصل العنصرى، وتوفى مانديلا فى عام 2013.
وتابع: "يمكننا أن نفعل ما فعله مانديلا كل يوم خلف زنزانته التى يبلغ طولها 7.9 قدمًا فى جزيرة روبن وكل يوم خارجها أيضًا. يمكننا أن نجد معنى وهدفًا فى النضال.. دعونا نسعى إلى ما هو مشترك بيننا، وتمكين جميع الناس من استعادة ديمقراطيتنا، وتسخير ضوء ذاكرة مانديلا لإلقاء الضوء على الطريق إلى الأمام".
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