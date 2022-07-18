الأمير هارى يصف 2022 بـ"عام مؤلم".. ويؤكد: العالم يشهد هجوما على الديمقراطية

كتبت: نهال أبو السعود

قال الأمير هارى دوق ساسكس أن العالم يشهد هجوم عالمى على الديمقراطية والحرية داعيا إلى اتخاذ ‏إجراءات فيما اطلق عليه "لحظة محورية"، وفقا لشبكة ايه بى سى.‏

ألقى عضو العائلة المالكة البريطانية البالغ من العمر 37 عامًا خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ‏فى نيويورك يوم الاثنين للاحتفال باليوم الدولى لنيلسون مانديلا.‏

أطلق هارى على اللحظة الحالية وقت عدم اليقين والانقسام العالمى، حيث يكون من السهل جدًا النظر ‏حولك والشعور بالغضب أو اليأس.‏

وتسائل هاري: "كم منا يشعر بالضرب والعجز فى مواجهة تيار لا نهاية له من الكوارث والدمار؟"، ومن ‏جائحة ‏COVID-19‎‏ وتغير المناخ وغزو روسيا لأوكرانيا، وصف هارى عام 2022 بأنه "عام مؤلم فى ‏عقد مؤلم".‏

وقال هارى أمام الجمعية العامة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تشهد تراجعًا عن الحقوق الدستورية، ‏إننا نشهد هجومًا عالميًا على الديمقراطية والحرية - سبب حياة مانديلا"، وأضاف: "بينما نجلس هنا اليوم ‏، عالمنا يحترق.. مرة أخرى".‏

وقال أن أزمة تغير المناخ "ستزداد سوءًا ما لم يقود قادتنا، ما لم تتخذ الدول الممثلة بالمقاعد فى هذه ‏القاعة المقدسة القرارات - القرارات الجريئة والتحويلية - التى يحتاجها عالمنا لإنقاذ البشرية".‏

قال خلال خطابه الافتتاحي: "هذه لحظة محورية - لحظة تفسح فيها العديد من الأزمات المتقاربة المجال ‏لسلسلة لا نهاية لها من الظلم".‏

حث هارى القادة والجمهور على نموذج استجابتهم لكوارث العالم بعد مانديلا، الذى أصبح أول زعيم ‏منتخب ديمقراطيًا فى جنوب إفريقيا بعد سجنه لمدة 27 عامًا خلال نظام الفصل العنصرى، وتوفى مانديلا ‏فى عام 2013.‏

وتابع: "يمكننا أن نفعل ما فعله مانديلا كل يوم خلف زنزانته التى يبلغ طولها 7.9 قدمًا فى جزيرة روبن ‏وكل يوم خارجها أيضًا. يمكننا أن نجد معنى وهدفًا فى النضال.. دعونا نسعى إلى ما هو مشترك بيننا، ‏وتمكين جميع الناس من استعادة ديمقراطيتنا، وتسخير ضوء ذاكرة مانديلا لإلقاء الضوء على الطريق ‏إلى الأمام".‏