بابا الفاتيكان يبدأ "رحلة التوبة" إلى كندا ويصعد للطائرة بكرسى متحرك.. صور

فاطمة شوقى

أكد بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس أنه بدأ رحلته إلى كندا، والتى أطلق عليها "رحلة التوبة" لمواصلة طريق الشفاء والمصالحة للشعوب الأصلية مع الكنيسة المحلية، حسبما قالت إذاعة الفاتيكان.



بابا الفاتيكان يزور كندا

واضطر البابا الصعود على متن الطائرة على كرسى متحرك وذلك بسبب إصابته فى ركبته اليمنى، حيث أنه صعد على متن الخطوط الجوية إيتا إيرباص A330 التى أقعلت من مطار روما فيوميتشينو الدولى، ليبدأ رحلته الـ37 إلى كندا، وهو ثانى بابا يزور البلاد بعد البابا يوحنا بولس الثانى، ويرافقه حوالى 80 صحفيا على متن الطائرة، وفقا لإذاعة الفانتيكان على موقعها الإلكترونى.



بابا الفاتيكان يبدأ رحلته الى كندا

وأوضح وزير الخارجية للفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين لموقع الفاتيكان نيوز أنها زيارة مرغوبة للغاية "سيكون فى قلبها احتضان السكان الأصليين والكنيسة المحلية"، وخلال الأيام الستة التى سيقضيها البابا فرانسيس فى كندا، من 24 إلى 29 يوليو (من المقرر العودة إلى إيطاليا فى وقت مبكر من يوم 30)، ستكون "رحلة توبة".