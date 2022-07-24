اليوم السابع
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انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببنى سويف اليوم

الأحد، 24 يوليه 2022 07:00 ص
انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببنى سويف اليوم الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى تنطلق اليوم 24 إلى 28 يوليو الجارى.

وأكد وكيل وزارة الصحة لليوم السابع، على تكليفات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف بالمتابعة والتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل الوزارة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى بالوحدات الصحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، والعيادات المتنقلة التي تم توجيهها للأماكن المحرومة من الخدمة، مشيرا إلى إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة تلك المرحلة قد بلغ 14 ألفا و10 سيدات، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 13 ألفا و931سيدة( 3443جدد ،10488مترددات).


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