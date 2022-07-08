وكيل صحة بنى سويف يتفقد مصابى حادث الصحراوى الغربى بمستشفى الفشن المركزى

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف يرافقه الدكتور أحمد بغدادى وكيل مديرية الصحة، مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى مساء الخميس والذى أسفر عن إصابة 19 شخصاً.

وتفقد وكيل وزارة الصحة المصابين داخل مستشفى الفشن المركزى، ومتابعة تقديم الرعاية الصحية لهم.

وأكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أن المصابين يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى، مشيرا إلى نقل 3 حالات إلى مستشفى بنى سويف الجامعى .

وأصيب 19 شخصا، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، بمحافظة بنى سويف، فى اتجاه المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لقربها من مكان الحادث.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفقي بنى سويف والمنيا إلى مكان الواقعة وجري نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف برفع درجة الطوارئ بالمستشفى وتقديم كافة الإسعافات الأولية للمصابين.