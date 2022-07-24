المشدد 10 سنوات لعامل بسبب حيازته "هيروين وخنجر" في الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 6385 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 1066 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة هيروين بقصد الاتجار، وسلاح أبيض خنجر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر مارس المنصرم من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط "محمد ف ع" 29 عاما عامل مقيم دائرة مركز بلبيس، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح أبيض خنجر.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.