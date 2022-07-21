المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة هيروين وبندقية خرطوش فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 5071 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 957 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.



تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط "وائل ا ع ع " 42 عاما سائق مقيم أشمون المنوفية، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح نارى بندقية خرطوش و6 طلقات خرطوش لذات العيار دون ترخيص.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.