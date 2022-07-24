الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.