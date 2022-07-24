الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف الأحد، 24 يوليه 2022 11:55 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي روسيا لافروف عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي: نفخر بثورة 23 يوليو ونستلهم من أهدافها روح الإصرار والإرادة السبت، 23 يوليه 2022 12:44 م الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو ساهمت فى تغيير وجه الحياة فى المنطقة بأسرها السبت، 23 يوليه 2022 11:04 ص نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952 السبت، 23 يوليه 2022 10:59 ص الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو أسّسَت للجمهورية الأولى ومستمرون بخطى ثابتة وواثقة من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة.. ويؤكد: العلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة السبت، 23 يوليه 2022 10:57 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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