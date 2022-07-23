لو بتعاني من ارتفاع الكولسترول.. يجب تجنب هذه العادات أثناء تناول الوجبات الخفيفة

كتبت ميرفت رشاد

من المؤكد أن تناول الوجبات الخفيفة يمكن أن يؤثر على صحتك ويؤدى لارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم، وفى السطور القادمة سنوضح النصائح التى يمكن التركيز عليها، ومنها عادات تناول الوجبات الخفيفة الرئيسية لإدارة الكولسترول والمخاوف الصحية الأخرى، مع الاهتمام بالخيارات المتوازنة والقليل من التخطيط، يمكن أن تكون الوجبات الخفيفة معززة للصحة بشكل كبير، وكذلك عادات الوجبات الخفيفة التي يجب تجنبها لمنع ارتفاع الكولسترول، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



1-عدم تناول الألياف: الوجبات الخفيفة المكررة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف لا تفعل أي شيء للتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، تعمل الألياف على ربط الكوليسترول في الجهاز الهضمي وتقليل الكوليسترول بشكل فعال من نظامنا الغذائي عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم.



2- وجباتك الخفيفة تفتقر إلى اللون: تضيف الفواكه والخضروات لونًا وأليافًا وحجمًا إضافيًا إلى وجباتنا الخفيفة لسعرات حرارية قليلة جدًا، يمكننا زيادة الكمية الإجمالية للوجبات الخفيفة والشعور بالشبع لفترة أطول مع إضافة النباتات الملونة، فهى تقوم بواجب مزدوج للمساعدة في خفض الكوليسترول، فهي مصدر للألياف التي لها تأثيرات على خفض الكوليسترول، تساهم الفواكه والخضروات في بكتيريا الأمعاء لدينا وتزيد من تنوع القناة الهضمية، تظهر الأبحاث الناشئة وجود صلة بين بكتيريا الأمعاء المتنوعة والكوليسترول الصحي .



3- أنت تتناول وجبة خفيفة بلا مبالاة: عند تناول هذه الأطعمة التي يصعب تقسيمها عندما نشعر بالتشتت ، يصبح الأمر أكثر صعوبة في الاعتدال في مقدار ما نتناوله بالفعل، يمكن أن يؤدي تناول المزيد إلى زيادة الوزن ويرتبط بزيادة مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول بمرور الوقت.

تناول الوجبات والجلوس أمام التلفزيون أو الكمبيوتر يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، تجنب ذلك عن طريق تقسيم وجباتك الخفيفة



4 -تتجنب الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية: يظهر البحث أن الناس يميلون إلى تناول المزيد من الطعام في الليل إذا تخطوا وجبات منتظمة ووجبات خفيفة في وقت مبكر من اليوم، غالبًا ما يرتبط تناول الطعام ليلاً بزيادة الوزن وزيادة خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول بمرور الوقت، على عكس المتوقع ، يمكن أن يؤدي تناول وجبة خفيفة متوازنة إلى استقرار الشهية ومنعنا من تناول المزيد في وقت لاحق.

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