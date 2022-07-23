كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تأكلها في يوم لإنقاص الوزن؟

كتبت إيناس البنا

بغض النظر عن مدى صعوبة حساب السعرات الحرارية ، فإنه يساعدك على إدراك المتطلبات الغذائية اليومية التي تساعدك على اتباع نظام غذائي صحي، وقد يكون من المربك تتبع كمية السعرات الحرارية التي تتناولها ، خاصةً مع وجود الملايين من الوجبات الغذائية التي يُزعم معظمها أنها تساعدك على إنقاص الوزن.

لكن إحدى الطرق التي تعمل في الواقع لمعظم الناس هي عجز السعرات الحرارية. هيا لنبدأ مع الأساسيات! بالنسبة لغير الخبراء ، فإن السعرات الحرارية هي وحدات الطاقة التي تحصل عليها مما تأكله أو تشربه، و يحدث النقص في السعرات الحرارية عندما تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك.

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تأكلها في اليوم؟



وفقا لموقع " thehealthsite "، يستهلك التمثيل الغذائي للدماغ حوالي 20 % من الطاقة التي نستهلكها، ويتم استهلاك الباقي من خلال التمثيل الغذائي الأساسي، والذي يوفر الطاقة لمهام مثل الدورة الدموية والهضم والتنفس أثناء الراحة.

يختلف عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها بناءً على عدد من العوامل، بما في ذلك العمر والجنس والطول والوزن ومستويات النشاط والتمثيل الغذائي وغير ذلك. على سبيل المثال ، بالنسبة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 25 عامًا ، يوصى بتناول حوالي 2000 سعرة حرارية في اليوم ، لكن هذا ينخفض ​​إلى 1600 مع تقدمك في العمر.

يجب أن يكون تناول السعرات الحرارية للطفل بعمر سنتين أقل من 1000 سعرة حرارية، في حين أن الذكر النشط بين سن 16 و 18 يجب أن يستهلك 3200 سعرة حرارية.

كم عدد السعرات الحرارية التي يجب أن تأكلها لإنقاص الوزن؟



من الأهمية بمكان إحداث عجز في السعرات الحرارية عند محاولة إنقاص الوزن ، إما عن طريق تناول سعرات حرارية أقل من المعتاد أو عن طريق ممارسة المزيد من التمارين، يفضل بعض الناس مزج الاثنين عن طريق تناول كمية أقل من الطعام وممارسة الرياضة بشكل أكبر. ومع ذلك ، من المهم التأكد من أنك تتناول سعرات حرارية كافية لتزويد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها ، حتى لو كنت تحاول إنقاص الوزن.

على سبيل المثال ، توصي العديد من الأنظمة الغذائية المبتكرة بتقييد تناول السعرات الحرارية الخاصة بك إلى حوالي 1000 1200 سعرة حرارية في اليوم ، وهو ما لا يكفي لمعظم البالغين الأصحاء.

متطلبات السعرات الحرارية اليومية حسب الجنس والعمر



كما ذكر موقع Healthline ، توصي وزارة الزراعة الأمريكية بما يلي:

للنساء:



19-30 سنة: 2000-2400 سعرة حرارية

31-59 سنة: 1800 - 2200 سعرة حرارية

60 وما فوق: 1600-2000 سعرة حرارية

للرجال:



19-30 سنة: 2400-3000 سعرة حرارية

31-59 سنة: 2200-3000 سعرة حرارية

60 وما فوق: 2000-2600 سعرة حرارية

للأولاد



2-4 سنوات: 1000-1600 سعرة حرارية

5-8 سنوات: 1200-2000 سعرة حرارية

9-13 سنة: 1600-2600 سعرة حرارية

14-18 سنة: 2000-3200 سعرة حرارية

للفتيات



2-4 سنوات: 1000 1400 سعرة حرارية

5-8 سنوات: 1،200 1،800 سعرة حرارية

9-13 سنة: 1400 2200 سعرة حرارية

14-18 سنة: 1800 2400 سعرة حرارية