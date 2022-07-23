اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 12:56 م
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ضبط تاجر عملة فى السوق السوداء بالقاهرة

السبت، 23 يوليه 2022 12:07 م
ضبط تاجر عملة فى السوق السوداء بالقاهرة أموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) حال تواجده بدائرة  قسم شرطة عابدين ، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفي فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
كما تمكنت قوات أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، حال إستقلاله إحدى السيارات الأجرة بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (264 قطعة "ألعاب نارية مختلفة الأنواع") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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