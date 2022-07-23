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تنسيق الثانوية العامة.. QR كود لدليل الطلاب لاختبارات القدرات

السبت، 23 يوليه 2022 10:37 ص
تنسيق الثانوية العامة.. QR كود لدليل الطلاب لاختبارات القدرات تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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أكد الدكتور سيد قنديل رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن اللجنة انتهت من وضع دليل الطلاب لاختبارات القدرات بتنسيق القبول للجامعات للعام الجامعى 2022 / 2023.
 
وأضاف الدكتور سيد قنديل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم إعداد QR كود لدليل الطلاب لاختبارات القدرات حيث يتمكن الطلاب من عمل سكان عليه لتوفير دليل اختبارات القدرات إلكترونيا أمام الطلاب .
 
وكان مكتب التنسيق أعلن عن موعد انطلاق مرحلة حجز وتسجيل الرغبات لحجز اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2022 ، حيث تبدأ يوم 25 يوليو وتنتهى يوم 6 أغسطس المقبل.
 
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