تنسيق الجامعات 2022.. ما الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات؟

كتب محمد صبحى

مع قرب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يتساءل طلاب الثانوية العامة عن الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، للالتحاق بها، فى ظل تأكيد المجلس الأعلى للجامعات على تطبيق نفس قواعد القبول بالجامعات بنفس قواعد تنسيق العام الماضى، وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" قائمة الكليات التى يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهى:

• كليات الإعلام.

• كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة).

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

• كليات التربية الرياضية.

• شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر).

• شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

• كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) ج قناة السويس.

• الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

• كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.