اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 يوليه 2022 01:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بالبالونات والأعلام.. شاهد كيف احتفلت فنادق البحر الأحمر بالعيد الوطنى لبلجيكا

الجمعة، 22 يوليه 2022 01:30 ص
بالبالونات والأعلام.. شاهد كيف احتفلت فنادق البحر الأحمر بالعيد الوطنى لبلجيكا احتفالات فنادق البحر الأحمر بالعيد الوطنى لبلجيكا
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت فنادق البحر الأحمر، بالعيد الوطني لدولة بلجيكا والذي يتم الاحتفال به سنويا، وذلك لوجود عدد كبير من السياح البلجيك فى البحر الأحمر.

 

وقال أبو الحجاج العمارى، مدير أحد الفنادق فى مرسى علم، إنه تم الاحتفال بالعيد الوطني لدولة بلجيكا لإدخال البهجة والسرور علي السياح البلجيك فى الفنادق المختلفة والذين يمثلون نسبة كبيرة بفنادق البحر الأحمر.

 

وأكد مدير الفندق فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العيد الوطني لبلجيكا الذي يتم الاحتفال به سنويًا في 21 يوليو، يعد واحدة من العطل الرسمية العشر في بلجيكا وتوافق ذكرى تنصيب ليوبولد الأول كأول ملك للبلجيكيين في عام 1831.

 

وتابع : أن تم تنظيم عشاء خاص للسياح البلجيك وتعليق أعلام بلجيكية بأشكال مختلفة وكذلك الموسيقي البلجيكية المختلفة.

 

من جانبه عبر كريستوف لامبرخت القنصل الفخري البلجيكي بالبحر الأحمر، عن سعادته بالاحتفال الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالعيد الوطني لبلجيكا والذي يتم الاحتفال به سنويًا في 21 يوليو كل عام، ويصادف الذكرى السنوية  ليوبولد الأول كأول ملك لبلجيكا، مؤكدا أن مصر هي بلده الثاني حيث يقيم في البحر الأحمر  والغردقة منذ 35 عاما مؤكدا أن مصر فتحت له زراعها.

 

اعداد وجبات طعام خاصة للسياح
اعداد وجبات طعام خاصة للسياح

 

اعلام بلجيكي بالبلالين
اعلام بلجيكي بالبلالين

 

اعلام بلجيكي في البوفيه
اعلام بلجيكي في البوفيه

 

اعلام بلجيكي في فنادق البحر الأحمر
اعلام بلجيكي في فنادق البحر الأحمر

 

اعلام بلجيكي مع السياح
اعلام بلجيكي مع السياح

 

السياح البلجيك يحتفلون بالعيد الوطني لهم بمصر
السياح البلجيك يحتفلون بالعيد الوطني لهم بمصر

 

مشروبات خاصة
مشروبات خاصة

 


البحر الأحمر

اخبار مصر

احبار المحافظات

العيد الوطني البلجيكي

السياحة البلجيكية

الغردقة

مرسى علم



الموضوعات المتعلقة

كيف يقضى السياح الأوروبيون أوقات الترفيه الخاصة بهم داخل فنادق البحر الأحمر؟

الإثنين، 18 يوليه 2022 01:00 ص

"الفوم بارتى" أبرزها.. فنادق البحر الأحمر تبتكر طرقا جديدة لإسعاد نزلائها

الإثنين، 09 مايو 2022 10:44 ص

أرخص من أوروبا وأفضل وجهة سياحية.. السياحة الأوروبية تغزو فنادق البحر الأحمر.. الألمان فى المقدمة بالغردقة والتشيك والبولنديون بمنتجعات الجنوب.. مطار مرسى علم يسجل وصول 104 رحلات دولية خلال أسبوع العيد.. صور

الأربعاء، 04 مايو 2022 01:00 م

"السياحة" تغلق 63 منشأة فندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر والإسكندرية

الخميس، 10 فبراير 2022 06:14 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة