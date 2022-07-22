بالبالونات والأعلام.. شاهد كيف احتفلت فنادق البحر الأحمر بالعيد الوطنى لبلجيكا

البحر الأحمر - عماد عرفة

احتفلت فنادق البحر الأحمر، بالعيد الوطني لدولة بلجيكا والذي يتم الاحتفال به سنويا، وذلك لوجود عدد كبير من السياح البلجيك فى البحر الأحمر.

وقال أبو الحجاج العمارى، مدير أحد الفنادق فى مرسى علم، إنه تم الاحتفال بالعيد الوطني لدولة بلجيكا لإدخال البهجة والسرور علي السياح البلجيك فى الفنادق المختلفة والذين يمثلون نسبة كبيرة بفنادق البحر الأحمر.

وأكد مدير الفندق فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العيد الوطني لبلجيكا الذي يتم الاحتفال به سنويًا في 21 يوليو، يعد واحدة من العطل الرسمية العشر في بلجيكا وتوافق ذكرى تنصيب ليوبولد الأول كأول ملك للبلجيكيين في عام 1831.

وتابع : أن تم تنظيم عشاء خاص للسياح البلجيك وتعليق أعلام بلجيكية بأشكال مختلفة وكذلك الموسيقي البلجيكية المختلفة.

من جانبه عبر كريستوف لامبرخت القنصل الفخري البلجيكي بالبحر الأحمر، عن سعادته بالاحتفال الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر بالعيد الوطني لبلجيكا والذي يتم الاحتفال به سنويًا في 21 يوليو كل عام، ويصادف الذكرى السنوية ليوبولد الأول كأول ملك لبلجيكا، مؤكدا أن مصر هي بلده الثاني حيث يقيم في البحر الأحمر والغردقة منذ 35 عاما مؤكدا أن مصر فتحت له زراعها.



اعداد وجبات طعام خاصة للسياح



اعلام بلجيكي بالبلالين



اعلام بلجيكي في البوفيه



اعلام بلجيكي في فنادق البحر الأحمر



اعلام بلجيكي مع السياح



السياح البلجيك يحتفلون بالعيد الوطني لهم بمصر