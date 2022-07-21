لو بتعانى من الاختناق.. اعرف 9 أسباب لضيق التنفس

كتبت ميرفت رشاد

عندما تشعر بضيق فى التنفس، وأنك لا تحصل على ما يكفى من الأكسجين، قد تكون المعاناة من مشاكل تنفس خفيفة بسبب انسداد الأنف أو التمارين الشاقة، لكن ضيق التنفس يمكن أن يكون أيضًا علامة على أمراض خطيرة، وأبرز سببين لذلك هما النوبة القلبية والربو، وهناك عدة أسباب أخرى لضيق التنفس، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

9 أسباب لضيق التنفس:

1. الاختناق

الاختناق هو عندما يكون هناك شيء عالق في الشعب الهوائية ويمكن أن يسبب ضيق التنفس، وتشمل الأعراض الرئيسية عدم القدرة على التنفس والتحدث، فى الحالات الشديدة، وقد يتحول الجلد إلى اللون الأزرق.

2. الربو

يحدث هذا بسبب التهاب في الشعب الهوائية، ما يؤدى إلى تضخم الرئتين وتضيقهما، وهذا بدوره يمكن أن يؤدى إلى ضيق التنفس والسعال والصفير، لا تأخذ هذه الحالة باستخفاف مطلقًا واطلب عناية طبية فورية.

3. الانسداد الرئوي

يُلاحظ الانسداد الرئوي عند انسداد شرايين الرئة بسبب جلطة دموية أو خلية دهنية أو خلية ورمية، يحدث هذا بسبب جلطة دموية في وريد الفخذ، وتسمى هذه الحالة بالتخثر الوريدى العميق أوDVT ، حيث تنفصل الجلطة وتنتقل إلى الرئتين مسببة ضيق التنفس وحتى ألم الصدر .

4. مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)

إنها مجموعة من أمراض الرئة التقدمية التي تجعل من الصعب على المرء أن يتنفس، تشمل أعراضه صعوبات في التنفس ، مخاط ، أزيز ، وسعال.

5. الالتهاب الرئوى

يحدث بسبب التهاب إحدى الرئتين أو كليهما، والذى ينتج بشكل عام عن بكتيريا ،Streptococcus pneumonia وتسبب البكتيريا تراكم السوائل في الأكياس الهوائية للرئة ما يؤدى إلى ضيق التنفس.

6. مشاكل القلب

الذبحة الصدرية، النوبة القلبية ، قصور القلب ، عيوب القلب الخلقية ، عدم انتظام ضربات القلب: ستظهر على الشخص الذي يعاني من أي من هذه أعراض ضيق التنفس بسبب زيادة الضغط في الأوعية الدموية بالقرب من الرئتين.

7. القلق

ضيق التنفس المرتبط بالقلق يرجع إلى فرط التنفس، إذا تعرض المرء لنوبة قلق ، فإن جسده ينتقل إلى وضع القتال وسيكون التنفس سريعًا ، فإن التنفس السريع يعني امتصاص الكثير من الأكسجين وإخراج الكثير من ثاني أكسيد الكربون ، يشعر جسمك أنك لا تتنفس بشكل كافٍ، هذا يسبب فرط التنفس أو حتى ضيق في التنفس.

8. كورونا

إحدى العلامات المميزة لفيروس كورونا هو ضيق التنفس، على عكس العديد من الأمراض الأخرى ، قد يعاني مرضى كورونا من ضيق مستمر في التنفس يتفاقم بسرعة.

9. أسباب أخرى

يعد مرض الرئة الخلالي والانصباب الجنبي، والأورام الخبيثة في الرئة من أسباب ضيق التنفس أيضًا.