أسباب حالات ضيق التنفس.. منها مشكلات القلب والانسداد الرئوى

كتب – حسام الشقويرى

ضيق التنفس- وهي حالة يحدث فيها ضيق حاد في الصدر، أو احتياج شديد للهواء، أو صعوبة في التنفس، أو انقطاع النفس أو الشعور بالاختناق، حسبما نشر موقع mayoclinic

ويمكن أن تسبِّب الأنشطة البدنية الشاقة ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض والسُمنة المفرطة والمرتفعات العالية ضيق النفس لشخص سليم، بالإضافة إلى هذه الأمثلة، من المحتمل أن يكون ضيق النفس علامة على وجود مشكلة طبية، وإذا كان لديك ضيق غير مبرَّر في النفس، خاصةً إذا كان يحدث فجأةً على هيئة نوبات شديدة، فاذهب إلى الطبيب على الفور.

وتنجم أغلب حالات ضيق التنفس عن مشاكل في القلب أو في الرئتين. يشترك القلب والرئتان في توصيل الأُوكسجين إِلى أنسجة الجسم وإزالة ثنائي أوكسيد الكربون، فتؤثر المشاكل في أي من هاتين العمليتين على تَنَفُسك،

ويعود سبب ضيق التنفس الذي يأتي بشكل مفاجىء (يُعرف بالحاد) إلى عدد محدود من الأسباب بما فيها الآتي:

الربو

التسمم بأول أكسيد الكربون

مشاكل بالقلب (فرط السوائل حول القلب)

داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) تفاقم (داء الانسداد الرئوي المُزمِن)

مرض فيروس كورونا

النوبة القلبية

اضطراب نظم القلب (مشاكل عدم انتظام ضربات القلب)

فشل القلب

الالتهاب الرئوي (وغيرها من الالتهابات الرئوية)

مشاكل الرئة

تخثر الدم في أحد شرايين الرئة

نزف الدم المفاجىء

انسداد أعلى الممر الهوائي (انسداد الممر التنفسي)

في حال صعوبة التنفس التي تستمر لأسابيع أو أكثر (المُزمنة) تعود هذه الحالة في أغلب الأحيان إِلى الأسباب الآتية:

الربو

داء الانسداد الرئوي المزمن

اختلال القلب الوظيفي

امراض الرئة

السمنة

تراكم السوائل حول الرئتين