كوريا الجنوبية تنشئ مراكز جديدة لاختبار كورونا وتمدد ساعات عملها

أ ش أ

قال مسؤولون كوريون جنوبيون، اليوم الخميس، إن حكومة مدينة سول تخطط لإنشاء المزيد من مراكز اختبار كوفيد-19 وتوسيع ساعات عملها، استجابة للموجة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أنه وفقا لخطط الاستجابة لعودة تفشي الفيروس في المدينة، سيتم إنشاء مركز مؤقت لاختبار كوفيد-19 في كل منطقة إدارية بالمدينة، ويبلغ عددها 25 منطقة، ابتداء من يوم غد الجمعة.



وسيتم تمديد ساعات عمل مراكز الاختبار الموجودة في مراكز الصحة العامة والمستشفيات المخصصة لتعمل حتى الساعة السادسة مساء في أيام الأسبوع، بينما ستعمل مراكز الاختبار المؤقتة الجديدة حتى الساعة التاسعة مساء. وقال المسؤولون إنه سيتم فتح مراكز الاختبار الموجودة في مراكز الصحة العامة والمستشفيات المخصصة يوم السبت، وسيتم فتح مراكز الاختبار المؤقتة يوم الأحد، من أجل توسيع الاختبارات في عطلات نهاية الأسبوع.



وتخطط المدينة لإنشاء المزيد من مراكز الاختبار المؤقتة إذا تفاقم تفشي الفيروس الحالي، وفقا للمسؤولين.



وقد ظلت حالات الإصابة بالفيروس اليومية في كوريا الجنوبية فوق 70 ألفا لليوم الثالث على التوالي اليوم، بارتفاع حاد من 38,196 حالة مسجلة قبل أسبوع، بسبب الانتشار السريع لسلالة فرعية شديدة العدوى من السلالة المتغيرة أوميكرون