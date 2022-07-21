ضبط وإعدام طن أغذية فاسدة فى عزبة البرج بدمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية الشئون الصحية بدمياط حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بمنطقة عزبة البرج ، تم المرور على 35 منشأة غذائية من محلات الأسماك والمطاعم وأماكن التجهيز والمخابز حيث وجد :



21 منشأة منهم تدار بدون ترخيص ، 4 منشآت منهم بها خطر داهم على الصحة العامة ، وتحرير 40 محضر جنحة صحية التدني الشديد فى الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وامتناع البعض عن التفتيش ،إعدام 680 كيلو جرام أغذية متنوعة تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى ،ضبط 305 كيلو ملح طعام طحينة بيضاء مجهول المصدر ،سحب 50 عينة للفحص بالمعامل للصلاحية للاستهلاك الآدمى .





وتهيب مديرية الصحة المواطنين تحرى الدقة عند شراء الأسماك الفيلية وان تكون من مصدر موثوق حفاظا على صحتهم وسلامتهم .





يأتي بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية علي منصور مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة.









جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)









