رئيس الوزراء الإيطالي: لابد من سلام تقبله أوكرانيا ويكون مستداما

كتب أحمد عرفة

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إنه بموجب التفويض البرلماني لحكومته بدعم سلطات أوكرانيا، ولم يتوقف أبدا عن البحث عن السلام بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، ضرورة أن يكون هناك سلام تقبله أوكرانيا ويكون مستداما.

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي، : كنا في طليعة من انخرطوا في تمكين روسيا وأوكرانيا من العمل معا لتجنب كارثة غذائية، وفي نفس الوقت فتح نافذة للمفاوضات، لافتا إلى أن التقدم المحرز في تركيا الأسبوع الماضي لتصدير الحبوب الأوكرانية كان مشجعا، ونأمل تثبيته.