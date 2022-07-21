تمارين رياضية تساعد فى خفض ضغط الدم

كتبت فاطمة خليل

يزداد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع تقدم العمر، لكن ممارسة بعض التمارين الرياضية والنشاط البدنى يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، حيث إن النشاط البدني المنتظم يجعل قلبك أقوى، ويمكن للقلب القوي أن يضخ المزيد من الدم بجهد أقل ونتيجة لذلك تقل القوة على الشرايين، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وبحسب الخبراء يجب أن تحاول الحصول على 150 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائى المعتدل أو 75 دقيقة من التمارين الهوائية القوية أسبوعيًا، أو مزيج من الاثنين.

استهدف 30 دقيقة على الأقل من التمارين الهوائية فى معظم أيام أسبوع وإذا لم تكن معتادًا على ممارسة الرياضة، اعمل ببطء نحو هذا الهدف.

ويعتقد الباحثون أن تمارين قبضة اليد فعالة للغاية عندما يتعلق الأمر بخفض مستويات ضغط الدم.

تمارين قبضة اليد هي تمارين تبني قبضة قوية وتتضمن معصمك وكفك وعضلات أصابعك يتم تصنيفها أيضًا تحت التدريب متساوي القياس والذي يتضمن التمارين التي تشد أو تقبض عضلات معينة أو مجموعة من العضلات.

وتعمل تمارين قبضة اليد تعمل على تحسين ضغط الدم الانقباضي أثناء الراحة، حيث وجد الباحثون أن الشرايين الرئيسية في الجسم أصبحت أكثر مرونة نتيجة للتمرين.

فوائد تمارين قبضة اليد

تمارين قبضة اليد متساوية القياس هي تمارين تهدف إلى بناء عضلة معينة أو مجموعة من العضلات وهذه تساعد على تحسين السرعة أو الأداء الرياضي ولها أيضًا فوائد صحية مختلفة.

ووفقًا لمايو كلينك قد يكون التدريب متساوي القياس مفيدًا أيضًا لمن يعاني من التهاب المفاصل.

يمكن أن يتفاقم التهاب المفاصل باستخدام العضلات لتحريك المفصل خلال النطاق الكامل للحركة.

أظهرت الدراسات أن التمارين متساوية القياس قد تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم والتحكم فيه.

يمكن أن يساعد النشاط البدني وتمارين المقاومة في خفض ضغط الدم أيضًا.

كيفية أداء تدريب قبضة اليد متساوي القياس

يجب ضغط شريط المقاومة أو الشريط أو القابض اليدوي بيد واحدة لمدة دقيقتين تتكون كل جلسة من تقلصين لليد لمدة دقيقتين بنسبة 30% من القوة القصوى.

دقيقة واحدة من الراحة بين الانقباضات مع مدة التمرين الإجمالي 12 دقيقة.

طرق أخرى لخفض ضغط الدم



أفضل طريقة لخفض مستويات ضغط الدم هي من خلال تغيير نمط الحياة. إليك بعض العادات التي يجب عليك تبنيها وبعض العادات التي يجب عليك التخلي عنها:

- تناول أطعمة صحية وغير معالجة وأقل دهنية

- قلل من تناول الملح

- ممارسة الرياضة بانتظام

- فقدان الوزن

- الإقلاع عن التدخين

- تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين والسكر