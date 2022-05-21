4 أطعمة مهمة للتحكم فى ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

عندما يرتفع ضغط الدم إلى مستويات عالية غير مقبولة ، يمكن أن يؤدي إلى عدد من الآثار الجانبية. ومن أشهرها ألم الصدر ، والدوخة ، والصداع ، والعمى ، وفي أسوأ الحالات ، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى نوبة قلبية.
وشارك خبير التغذية وخبير الصحة Nmami Agarwal بمنشورعن 4 أطعمة يمكن أن تساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم حسبما نشر موقع food.ndtv
1. الخضار الورقى مثل السبانخ واللفت والخس غنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة ، يساعد البوتاسيوم الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد
2 - الموز غني بالبوتاسيوم ، ويساعد في تنظيم ضغط الدم. لذلك ، يمكنك تناول موزة واحدة يوميًا أو حتى إعداد بعض الوصفات اللذيذة منها
3- جذر الشمندر يحتوي على نسبة عالية من أكسيد النيتريك ، مما يساعد على فتح الأوعية الدموية وتحسين التدفق.
4- الثوم مضاد حيوي ومضاد للفطريات ويزيد أيضًا من أكسيد النيتريك. بالإضافة إلى أنه يريح عضلاتك ويوسع الأوعية الدموية مما يساعد على خفض ضغط الدم.
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