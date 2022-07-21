اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 12:49 م
أكرم القصاص
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البرلمان العربى يدين الهجوم على محافظة دهوك فى العراق

الخميس، 21 يوليه 2022 12:18 م
البرلمان العربى يدين الهجوم على محافظة دهوك فى العراق رئيس البرلمان العربى عادل العسومى
بيشوى رمزى

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أدان البرلمان العربى الهجوم الغاشم على محافظة دهوك بإقليم كردستان بالعراق، والذى أسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وجرح عشرات آخرين، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكاُ سافراً لسيادة العراق ولمبادئ وقواعد حسن الجوار.
 
 
وشدد البرلمان العربي على تضامنه ودعمه الكامل لجمهورية العراق في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها والدفاع عن سيادتها، مطالبا بالتوقف عن هذه الأعمال العدائية واحترام سيادة جمهورية العراق على كامل أراضيها والالتزام بمبدأ حسن الجوار.
 
 
وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي لذوي الضحايا الأبرياء والتمنيات بالشفاء العاجل لكافة المُصابين.
 
 
 

البرلمان العربي

العراق

دهوك

الهجوم على دهوك

قصف دهوك العراقية



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