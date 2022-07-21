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أجواء شديدة الحرارة والعظمى تتخطى حاجز الـ40 درجة جنوب الصعيد

الخميس، 21 يوليه 2022 11:57 ص
أجواء شديدة الحرارة والعظمى تتخطى حاجز الـ40 درجة جنوب الصعيد طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى  طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد.
 
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية:  متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة 35 درجة مئوية وتكون الحرارة المحسوسة 37 درجة مئوية.
 
كما يتجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية،  حيث متوقع أن تكون الحرارة المحسوسة هناك 42 درجة مئوية ، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط وخاصة على شواطىء شمال الدلتا لترتفع الأمواج من (٢:١.٥) متر.
 
وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. 
 
و يشهد اليوم الخميس،  انخفاض طفيف بالحرارة،  ليسود طقس حار  رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب البلاد،   معتدل الحرارة  رطب ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود  نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .
 
كما تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 : 2 متر ، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.

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