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تصل 44 درجة ببعض المناطق.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين

الخميس، 21 يوليه 2022 01:30 ص
تصل 44 درجة ببعض المناطق.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الاثنين المقبل، حيث يستمر الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية،  معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الاثنين كما يلى :

- الخميس 21 يوليو:

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

 

- الجمعة 22 يوليو :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

 

- السبت 23 يوليو :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

 

 

- الأحد 24 يوليو :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

 

- الإثنين 25 يوليو :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة


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