اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: نحتاج إلى 246 مليار دولار لتنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:09 م
وزيرة البيئة: نحتاج إلى 246 مليار دولار لتنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنّ الحكومة وافقت في اجتماعها الأسبوعى بمدينة العلمين الجديدة اليوم على تحديث خطة المساهمات الوطنية للانبعاثات بموجب اتفاق باريس لمواجهة التغيرات المناخية، والتى تتضمن خفض الانبعاثات في قطاعات عدة، موضحة أن  246 مليار دولار هى تكلفة تنفيذ استراتيجية مصر للتغيرات المناخية.
 
وأضافت وزيرة البيئة، خلال كلمتها فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، أن مصر لأول مرة تضع أهدافا كمية لخفض الانبعاثات في قطاعات الطاقة، وهى "الكهرباء والنقل والبترول".
 
ولفتت فؤاد إلى أنّ مصر تساهم بنسبة أقل من 1% من مساهمات العالم من الانبعاثات، رغم أنّها لو لم تخفض الانبعاثات، لن تؤثر في ظاهرة التغيرات المناخية، لكن هناك التزام في مصر بأهمية هذا الأمر، موضحة أنّ نسبة الخفض في قطاع الكهرباء ستكون بقيمة 70 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، أى 33% من انبعاثاته، وخفض انبعاثات قطاع البترول بنسبة 65% بخفض 1.6 مليون طن ثانى أكسيد الكربون مكافئ.
 
 
مؤتمر صحفي لوزيرة البيئة (1)
 
مؤتمر صحفي لوزيرة البيئة (2)
 
مؤتمر صحفي لوزيرة البيئة (3)
 
مؤتمر صحفي لوزيرة البيئة (4)
 
مؤتمر صحفي لوزيرة البيئة (5)
 
مؤتمر صحفي لوزيرة البيئة (6)
 
مؤتمر صحفي لوزيرة البيئة (7)
 
مؤتمر صحفي لوزيرة البيئة (8)
 
مؤتمر صحفي لوزيرة البيئة (9)
 
مؤتمر صحفي لوزيرة البيئة (10)

 


البيئة

وزيرة البيئة

مجلس الوزراء

عاجل



الموضوعات المتعلقة

قرارات هامة لمجلس الوزراء اليوم.. تعديل السن القانونية لاستخراج بطاقة شخصية ليصبح 15 عاما بدلا من 16.. تأهيل شركتى صافى ووطنية تمهيدا لطرحهما بالبورصة.. وإعداد قانون ينظم التصوير والإنتاج التليفزيونى والسينمائى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:01 م

الحكومة تعلن أسعار الوحدات السكنية الشاغرة بمحافظات الوجه القبلى والبحرى

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:42 م

الحكومة تعلن تأهيل شركتى "وطنية" و"صافى" تمهيدا لطرحهما فى البورصة

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:39 م

الحكومة: زيادة الحد الأقصى للدخل الشهرى للمتقدمين لحجز وحدات سكن لكل المصريين

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:39 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة