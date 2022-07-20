قائد البحرية البريطانية: روسيا تمثل خطرا مباشرا على بريطانيا

كتب محمد جمال

اعتبر اللورد البحرى الأول، قائد القوات البحرية الملكية البريطانية السير بين كى، أن روسيا تمثل "خطرا مباشرا" على بريطانيا، كما يجب الانتباه أيضا للصين التي تمثل "خطرا استراتيجيا".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن الأميرال قوله، إنه "يجب أن نراقب عبر المنظار الأفق بأكمله. وخطر تركيز الاهتمام على روسيا فقط يتمثل في أننا يمكن أن نفوت الخطر الاستراتيجي الآجل الذي تمثله الصين".

وأضاف أن على بريطانيا "أن ترد على الخطر المباشر" من قبل روسيا، دون أن يكشف عن كيفية ذلك.

وكان رئيس أركان القوات البحرية البريطانية، الأميرال توني راداكين قد صرح في وقت سابق بأن قيادة القوات البحرية البريطانية تعتبر أن روسيا "ستبقى تهديدا بالنسبة للملكة المتحدة لعدة عقود" في المستقبل.