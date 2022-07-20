اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قائد البحرية البريطانية: روسيا تمثل خطرا مباشرا على بريطانيا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:07 ص
قائد البحرية البريطانية: روسيا تمثل خطرا مباشرا على بريطانيا قائد القوات البحرية الملكية البريطانية السير بين كى
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبر اللورد البحرى الأول، قائد القوات البحرية الملكية البريطانية السير بين كى، أن روسيا تمثل "خطرا مباشرا" على بريطانيا، كما يجب الانتباه أيضا للصين التي تمثل "خطرا استراتيجيا".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن الأميرال قوله، إنه "يجب أن نراقب عبر المنظار الأفق بأكمله. وخطر تركيز الاهتمام على روسيا فقط يتمثل في أننا يمكن أن نفوت الخطر الاستراتيجي الآجل الذي تمثله الصين".

وأضاف أن على بريطانيا "أن ترد على الخطر المباشر" من قبل روسيا، دون أن يكشف عن كيفية ذلك.

وكان رئيس أركان القوات البحرية البريطانية، الأميرال توني راداكين قد صرح في وقت سابق بأن قيادة القوات البحرية البريطانية تعتبر أن روسيا "ستبقى تهديدا بالنسبة للملكة المتحدة لعدة عقود" في المستقبل.


البحرية الملكية البريطانية

بريطانيا

بين كى

روسيا

أوكرانيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة