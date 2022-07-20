اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل مواطن فى المرج بسلاح أبيض

الأربعاء، 20 يوليه 2022 11:40 ص
ضبط المتهم بقتل مواطن فى المرج بسلاح أبيض حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم.

بالإنتقال والفحص وسؤال (والد المجنى عليه ، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة بين نجله المتوفى وبين (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 

 


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