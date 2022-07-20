ضبط المتهم بقتل مواطن فى المرج بسلاح أبيض

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم.

بالإنتقال والفحص وسؤال (والد المجنى عليه ، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة بين نجله المتوفى وبين (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.