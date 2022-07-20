حصاد الوزارات.. الصحة تكشف قواعد العزل الجديدة للمصابين بمتحورات كورونا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزيرة البيئة: نحتاج إلى 246 مليار دولار لتنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية
التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ72 ألف مريض إدمان خلال النصف الأول من 2022
الصحة: مناعة الإصابة بكورونا لا تكفى للحماية من الفيروس
الصحة تكشف قواعد العزل الجديدة للمصابين بمتحورات كورونا
التعليم: امتحانات الثانوية العامة تنتهى غدا.. وأتممنا امتحانات 22 مليون طالب
وزير الكهرباء يعطى إشارة بدء الإنشاءات الرئيسية لمحطة الضبعة للطاقة النووية
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