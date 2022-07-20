اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:59 م
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حصاد الوزارات.. الصحة تكشف قواعد العزل الجديدة للمصابين بمتحورات كورونا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تكشف قواعد العزل الجديدة للمصابين بمتحورات كورونا وزارة الصحة والسكان -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزيرة البيئة: نحتاج إلى 246 مليار دولار لتنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية

التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ72 ألف مريض إدمان خلال النصف الأول من 2022
 
الصحة: مناعة الإصابة بكورونا لا تكفى للحماية من الفيروس
 
الصحة تكشف قواعد العزل الجديدة للمصابين بمتحورات كورونا
 

 


حصاد الوزارات

البيئه

التغيرات المناخيه

التضامن الاجتماعى

الخدمات العلاجيه

الاصابه بكورونا

قواعد العزل

امتحانات الثانويه العامه



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