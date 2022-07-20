حصاد الوزارات.. الصحة تكشف قواعد العزل الجديدة للمصابين بمتحورات كورونا

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزيرة البيئة: نحتاج إلى 246 مليار دولار لتنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية