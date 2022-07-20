اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تكشف قواعد العزل الجديدة للمصابين بمتحورات كورونا

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:46 م
الصحة تكشف قواعد العزل الجديدة للمصابين بمتحورات كورونا قواعد عزل حالات كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن ضوابط عودة العاملين لأماكن العمل وفترة العزل المقررة لحالات الإصابة بمرض كوفيد 19 خاصة مع ظهور المتحورات الجديدة للفيروس 

أولا الحالة الإيجابية معمليا بدون أعراض:

العزل لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابي لكوفيد 19 في حالة انتهاء العزل يستمر الشخص في ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار: أما في حالة ظهور الأعراض خلال فترة العزل: يتم التعامل طبقا لفترات العزل المقررة وفقا للتصنيف الإكلينيكي للحالة.

وأضاف في حالة وجود حمى 38 درجة أو أكثر: يستمر العزل بحد أدنى 5 أيام وحتى 24 ساعة بعد زوال الحمى وتوقف استخدام خوافض الحرارة.

وتابع: في حالة عدم وجود حمى يستمر العزل 5 أيام وارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية.

كوروناااااااااااااااااااااااااا
 

الصحة

كورونا

لقاح كورنا

المتحورات الجديدة

قواعد العزل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة