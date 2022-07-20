الصحة تكشف قواعد العزل الجديدة للمصابين بمتحورات كورونا

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن ضوابط عودة العاملين لأماكن العمل وفترة العزل المقررة لحالات الإصابة بمرض كوفيد 19 خاصة مع ظهور المتحورات الجديدة للفيروس

أولا الحالة الإيجابية معمليا بدون أعراض:

العزل لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابي لكوفيد 19 في حالة انتهاء العزل يستمر الشخص في ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار: أما في حالة ظهور الأعراض خلال فترة العزل: يتم التعامل طبقا لفترات العزل المقررة وفقا للتصنيف الإكلينيكي للحالة.

وأضاف في حالة وجود حمى 38 درجة أو أكثر: يستمر العزل بحد أدنى 5 أيام وحتى 24 ساعة بعد زوال الحمى وتوقف استخدام خوافض الحرارة.

وتابع: في حالة عدم وجود حمى يستمر العزل 5 أيام وارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية.



