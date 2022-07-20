اليوم السابع
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وزيرة البيئة: مصر تلعب دورا رياديا فى اتفاق باريس للمناخ

الأربعاء، 20 يوليه 2022 03:26 م
وزيرة البيئة: مصر تلعب دورا رياديا فى اتفاق باريس للمناخ الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت هند مختار

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تلعب دورا رياديا فى اتفاق باريس للمناخ، موضحة أن مصر وضعت خطة المساهمات الوطنية لخفض الانبعاثات، موضحة أن مصر قدمت خطة في عام 2015، وفي إطار استضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، تم إعداد وثيقتين لتغير المناخ، موضحة أن مصر تضع أهدافا كمية لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة "كهرباء ونقل وبترول".
 
وأوضحت وزيرة البيئة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن خطة المساهمات الوطنية لخفض الانبعاثات حتى 2030، وهى التزام فى اتفاق باريس وتتحدث عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والظروف الوطنية الحالية.
 
 

تغير المناخ

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

اتفاق باريس



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