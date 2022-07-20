وزيرة البيئة: مصر تلعب دورا رياديا فى اتفاق باريس للمناخ

كتبت هند مختار

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تلعب دورا رياديا فى اتفاق باريس للمناخ، موضحة أن مصر وضعت خطة المساهمات الوطنية لخفض الانبعاثات، موضحة أن مصر قدمت خطة في عام 2015، وفي إطار استضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، تم إعداد وثيقتين لتغير المناخ، موضحة أن مصر تضع أهدافا كمية لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة "كهرباء ونقل وبترول".

وأوضحت وزيرة البيئة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن خطة المساهمات الوطنية لخفض الانبعاثات حتى 2030، وهى التزام فى اتفاق باريس وتتحدث عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والظروف الوطنية الحالية.