تحصين 27 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار فعاليات الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأنواعها على مستوى المحافظة، والتي بدأ تنفيذها منذ منتصف يوليو الجاري وتستمر لمدة شهر.



وأشار "مختار" إلى أن إجمالى ما تم تحصينه حتي الآن منذ بداية الحملة 27 ألف رأس ماشية ومازال العمل جاري علي قدم وساق لتحصين كافة المواشي السليمة.



كما أشار "المحافظ" إلى أنه تم توفير اللقاحات الجديدة بكميات كبيرة وليس هناك أى عجز فى اللقاحات والعمل يجري علي قدم وساق للحد من الإصابة من مرض الحمى القلاعية بمختلف أنواعها.



ووجه "مختار" للدكتور السيد حسانين وكيل مديرية الطب البيطري بالدقهلية، باستمرار حملات توعوية في جميع القري لتوعية الفلاحين والمربين بكيفية التعامل السليم مع المواشي المصابة وطرق العلاج والغذاء المطلوب في هذه المرحلة وفصل المواشي المصابة عن السليمة لتجنب انتشار الإصابة ونقلها الي السليم منها.



كما وجه "المحافظ " لوكيل مديرية الطب البيطري، بتقسيم الأطباء إلى فرق تنتشر في كافة قري المحافظة، لتحصين المواشي غير المصابة من خلال الذهاب إلى المزارع والحظائر مهما كان العدد المستهدف تحصينه والتأكد من عدم إصابة الماشية عند تحصينها.



ومن جانبه، صرح وكيل وزارة الطب البيطري أن المواشي المصابة سيتم تطعيمها جميعاً بعد انقضاء فترة النقاهة وهي 20 يوم من تاريخ الإصابة.



وأكد مختار أن الدولة تعمل علي تنمية الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة، بالإضافة إلي تحسين سلالات المواشي سواء كانت أبقار أو جاموس لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم ومشتقاتها وزيادة معدل الإنتاج من هذه الأصناف.



جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالثروة الحيوانية في مصر والعمل علي تنميتها باعتبارها داعم أساسي للاقتصاد الوطني لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .



وفي إطار التنسيق والتعاون بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور السيد القصير وزير الزراعة .









حملات التحصين



حملات التحصين



حملات التحصين



حملات التحصين