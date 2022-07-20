اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:40 م
أكرم القصاص
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البروفوسير كلود أبو: الروبوت حقق طفرة فى جراحات البروستاتا بدون مضاعفات

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:31 م
البروفوسير كلود أبو: الروبوت حقق طفرة فى جراحات البروستاتا بدون مضاعفات مؤتمر الجهاز الهضمى
كتبت أمل علام تصوير خالد كامل

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كشف البروفوسير كلود ابو رائد جراحة الروبوت الجراحى في فرنسا والعالم، أن هناك دراسات كثيرة لتشخيص أورام البروستاتا بدون عينة بالأشعات والمسح الذرى لتشخيص أورام البروستاتا، مؤكدا إنه يمكن علاج أنواع أورام البروستاتا بمتابعتهم فقط بعد عمل الفحوصات الجينية وبذلك التحليل الجيني مهم جدا للمرضى الذى يتطور لديهم المرض ببطء
 
وأضاف، إن العلاج المناعى يمكن استخدامه بدلا من الجراحة فى أورام البروستاتا، وبالتالى هناك احتمالية الشفاء، فى أنواع محددة فى أورام البروستاتا، وحاليا تم ادخال الروبوت الجراحى لأول مرة فى مستشفى جامعية حكومية، موضحا إن جراحة الروبوت تحسن نوعية حياة المرضى وخصوصا الحياة الجنسية لأنها تتأثر بمدى دقة العملية الجراحية.
 
مؤتمر الجهاز الهضمى (1)
مؤتمر الجهاز الهضمى (1)

مؤتمر الجهاز الهضمى (2)
مؤتمر الجهاز الهضمى (2)

مؤتمر الجهاز الهضمى (3)
مؤتمر الجهاز الهضمى (3)

مؤتمر الجهاز الهضمى (4)
مؤتمر الجهاز الهضمى (4)

مؤتمر الجهاز الهضمى (5)
مؤتمر الجهاز الهضمى (5)

مؤتمر الجهاز الهضمى (6)
مؤتمر الجهاز الهضمى (6)

مؤتمر الجهاز الهضمى (7)
مؤتمر الجهاز الهضمى (7)

مؤتمر الجهاز الهضمى (8)
مؤتمر الجهاز الهضمى (8)

مؤتمر الجهاز الهضمى (9)
مؤتمر الجهاز الهضمى (9)

مؤتمر الجهاز الهضمى (10)
مؤتمر الجهاز الهضمى (10)

مؤتمر الجهاز الهضمى (11)
مؤتمر الجهاز الهضمى (11)

مؤتمر الجهاز الهضمى (12)
مؤتمر الجهاز الهضمى (12)

مؤتمر الجهاز الهضمى (13)
مؤتمر الجهاز الهضمى (13)

مؤتمر الجهاز الهضمى (14)
مؤتمر الجهاز الهضمى (14)

مؤتمر الجهاز الهضمى (15)
مؤتمر الجهاز الهضمى (15)

مؤتمر الجهاز الهضمى (16)
مؤتمر الجهاز الهضمى (16)

 


اورام البروستاتا

علاج اورام البروستاتا

مؤتمر اورام الكبد والجهاز الهضمى

اورام المسالك البولية

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