اليوم السابع
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الأربعاء، 20 يوليه 2022 04:27 م
أكرم القصاص
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رئيس جامعة عين شمس: يوجد أكثر من علاج شاف لسرطان الكبد فى مصر

الأربعاء، 20 يوليه 2022 02:19 م
رئيس جامعة عين شمس: يوجد أكثر من علاج شاف لسرطان الكبد فى مصر مؤتمر الجهاز الهضمى
كتبت أمل علام تصوير خالد كامل

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أكد الدكتور محمود المتينى، أستاذ جراحة الكبد ورئيس جامعة عين شمس، خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة، إنه لأول مرة يجتمع الخبراء المصريون فى مجال زراعة الكبد لوضع الخطوط الاسترشادية المصرية لزراعة الكبد من المتبرع الحى، وتعتبر مصر من أكبر دول العالم فى هذا المجال، حيث تم إجراء أكثر من 5000 حالة زراعة كبد بنسب نجاح تضاهى أكبر المراكز العالمية.
 
وقال إن هناك علاجات شافية أصبحت موجودة فى مصر لعلاج سرطان الكبد وأصبح هناك 14 مركزا لزراعة الكبد بدلا من مركزين فقط فى السابق.
 
وأضاف أن المؤتمر العلمى الذى يعقد يوم غد الخميس يشارك فيه ممثلون لكل التخصصات من كافة المراكز بمصر، وسيفتح هذا المجال للعديد من الأبحاث المشتركة، ويساهم فى توحيد خطوات تحضير وإجراء ومتابعة مرضى زراعة الكبد فى مصر والعالم.
 
مؤتمر الجهاز الهضمى (1)
مؤتمر الجهاز الهضمى (1)

مؤتمر الجهاز الهضمى (2)
مؤتمر الجهاز الهضمى (2)

مؤتمر الجهاز الهضمى (3)
مؤتمر الجهاز الهضمى (3)

مؤتمر الجهاز الهضمى (4)
مؤتمر الجهاز الهضمى (4)

مؤتمر الجهاز الهضمى (5)
مؤتمر الجهاز الهضمى (5)

مؤتمر الجهاز الهضمى (6)
مؤتمر الجهاز الهضمى (6)

مؤتمر الجهاز الهضمى (7)
مؤتمر الجهاز الهضمى (7)

مؤتمر الجهاز الهضمى (8)
مؤتمر الجهاز الهضمى (8)

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مؤتمر الجهاز الهضمى (9)

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مؤتمر الجهاز الهضمى (10)

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مؤتمر الجهاز الهضمى (11)

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مؤتمر الجهاز الهضمى (12)

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مؤتمر الجهاز الهضمى (13)

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مؤتمر الجهاز الهضمى (14)

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مؤتمر الجهاز الهضمى (15)

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مؤتمر الجهاز الهضمى (16)
 
 

مؤتمر الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية

السرطان

الاورام

علاج الاورام

علاج السرطان



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