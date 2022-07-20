الابن وراء سرقة مجوهرات وأموال من خزينة والده بالقاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال عودته وزوجته لمسكنه اكتشف وجود كسر بالخزينة الخاصة به وسرقة (كمية من المشغولات الذهبية - عملات "أجنبية – محلية" – مفتاح سيارة ملك زوجته – جهاز DVR الخاص بالكاميرات) من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وتبين أنها مقيدة بإسم "الشركة ملك المُبلغ" وحيازة (نجله ، مقيم بدائرة القسم) وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وأنه فى سبيل ذلك إستغل عدم وجود والده وزوجته بالمسكن المشار إليه محل البلاغ وتمكن من تسلق السور الخارجى للمسكن والدخول والإستيلاء على المسروقات من داخل الخزينة عقب قيامه بكسرها بإستخدام (مفك – جاكوش) كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.