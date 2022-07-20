إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، منذ قليل، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الصحراوي الغربي أقصى جنوب المحافظة، حيث جرى التوجيه بالدفع بسيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى: "أدهم .م . م" 22 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، و"أحمد . س . ع" 42 سنة، مقيم بطنطا، و"طاهر . ع . ر" 38 سنة، و"محمد . م . م" 15سنة، مقيم بمحافظة المنيا، و" إليا. ب . ق" 55 سنة، و"ماجد . ب . ص" 22 سنة، و"عادل . ع . ر" 32 سنة، من مطاي بمحافظة المنيا، و"روفائيل . ر . ا"، جميعهم مصابون بكدمات وسحجات بأماكن مختلفة من الجسم.