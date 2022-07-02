وفاة أحد مصابى حريق سيارة محملة بالإسفنج ومحل وسيارتين فى المحلة

الغربية عادل ضرة

توفى اليوم السبت أحد مصابى حادث حريق محل لبيع السفنج وسيارة محملة بالواح السفنج وسيارتين ملاكى ودراجة نارية بسبب ماس كهربائى بعد ملامسه السفنج لأسلاك الكهرباء، بمنطقة محلة البرج أول المحلة بمحافظة الغربية، حيث أسفر الحريق عن إصابة 8 أشخاص بحروق خطيرة وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها.

وكان اللواء هانى عويس مدير امن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى منطقة محلة البرج.

انتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان البلاغ وتبين نشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالسنفج بسبب ملامستها لأسلاك الكهرباء وتفحمت السيارة بالكامل وامتدت النيران لمحل سفنج وسيارتين ملاكى ودراجة نارية وواجهة أحد المنازل.

وتعاملت الحماية المدنية مع النيران للسيطرة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم نقل 8 مصابين بحروق لمستشفى الحروق بزفتي، لتلقى العلاج.