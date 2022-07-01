اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 09:52 م
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مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة

الجمعة، 01 يوليه 2022 09:29 م
مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمحلة أرشيفية
الغربية: عادل ضرة

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لقي طفل يبلغ من العمر 14 عام مصرعه أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري ثان المحلة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.
 
تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة طفل على شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري.
 
انتقل مأمور القسم وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لطفل يدعي"عمر.م"14 سنة، ودهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري من مكان غير مخصص للعبور، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واخطرت النيابة العامة.
 
 

مدير امن الغربية

المحلة

قطار يدهس طفل بالمحلة

مستشفى المحلة العام



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