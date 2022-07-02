وذكر بيان لوزارة الخارجية التونسية، الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرين على هامش مشاركتهما في الاجتماع التشاوري الدوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد غدا السبت بالعاصمة اللبنانية ببيروت.

وأكّد الوزيران، خلال اللقاء، حرص قيادتي البلدين، على مزيد الارتقاء بمختلف علاقات التعاون ولاسيما الاقتصادي والتجاري خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.



وأضاف البيان أن الوضع في ليبيا استأثر بحيز من التشاور، حيث شدد الوزيران على أهمية استقرار ليبيا، وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي- ليبي وحشد الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية.

وعن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، أبرز الوزيران أهمية تعزيز آليات العمل العربي المشترك في ظلّ التحديات التي تواجهها المنطقة والتغيرات السريعة والخطيرة التي يشهدها العالم.