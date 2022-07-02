محافظ أسيوط يوجه باستكمال رصف وتركيب الإنترلوك وحملات للنظافة والتجميل.. صور

أسيوط - ماهر البهنساوي

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة أعمال الرصف والتطوير وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع وميادين المراكز والأحياء، ضمن خطة المحافظة لاستكمال أعمال الرصف والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف وصيانة الشوارع .

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم - إلى أن استكمال أعمال الرصف وتركيب بلاط الانترلوك بشوارع وميادين مركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لمركز ومدينة القوصية 2021 / 2022 حيث تم الانتهاء من (14) شارع بمدينة القوصية تحت إشراف ومتابعة هويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية ، حيث تم الانتهاء من الشوارع التى تربط بين شارع الرى وشارع المستشفى وهما حارة (1) وحارة (2) وحارة (3) وحارة (4) - شارع الايمان - شارع حضانة الزهراء - شارع امتداد الايمان حتى التجارة - شارع مسجد تنمية المجتمع - شارع خلف مسجد تنمية المجتمع - حارة حجازى - شارع الصفا والمروة - شارع عمرو بن العاص - شارع اسامة بن زيد الممتدين من الجلاء حتى الدراوشة - حارة سما وجميع الحارات التى تتخلل هذه الشوارع لتحقيق سهولة التحرك بين الشارعين وايضا اضفاء المظهر الجمالى للمدينة والتى يتم فيها كشط الشوارع وفرد طبقات الرمل بها وجارى استكمال الشوارع الأخرى .

وأشار المحافظ إلى تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة التى يقل عرضها عن 6 متر وتركيب بلاط الأرصفة استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذى يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التى تستهدف الدولة تنفيذها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

كما قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه تم تكليف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف تطوير وتجميل المراكز والاحياء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة المحيطة تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لافتاً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن ، فضلاً عن مشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى فى أعمال التطوير والتجميل مشدداً على ضرورة متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة والتجميل حيث تم تكليف وإعادة الوجه الحضارى للمحافظة تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وفى هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البدارى وديروط وساحل سليم والغنايم حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة ورفعها من نقاط التجميع بالوحدات المحلية القروية ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيداً عن الكتلة السكنية ، فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بتلك الوحدات كالجليدر وسيارات النقل والوادر والحاويات ومعدات شفط وكنس الأتربة بالاضافة إلى استكمال أعمال صيانة شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب وإحتياجات المواطنين وذلك بمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئول وعمال النظافة والاشغالات والمتابعة والصيانة والكهرباء.

وأوضح المحافظ ،أن أعمال النظافة مستمرة بمراكز وقرى المحافظة بصفة يومية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية لافتاً إلى تكثيف تلك الحملات بشكل دورى ، وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية والانقاذ السريع كـ(سيارات الكنس الالى - الجليدر ، لوادر ، قلابات ، معدات شفط الأتربة ، ....) وغيره من المعدات وبمشاركة مسئولى النظافة والاشغالات مؤكداً على استمرار تلك الحملات بكافة المراكز والقرى وفقاً للخطة الموضوعة للقضاء على كافة المخلفات والإشغالات.



تركيب الانترلوك



حملات نظافة



رصف