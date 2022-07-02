محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير الأدوية خلال أيام العيد

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات على مستوى المراكز والأحياء، استعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وزيادة أعداد الأطقم المناوبة من الأطباء والتمريض خاصة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة وتأمين توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بكافة المستشفيات، فضلا عن قيام مرفق الإسعاف برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات ومراجعة عملية انتشار سيارات الإسعاف وتوجيهها للوقوف في نطاق الساحات والمساجد والحدائق والمتنزهات أثناء أداء صلاة العيد لسرعة التعامل مع أى حالات طارئة في المناطق المحيطة.

كما وجه محافظ أسيوط، مسئولى التموين والطب البيطرى والصحة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية للتأكد من سلامة جميع المعروضات ومطابقتها للمواصفات بالتنسيق كافة الجهات، فضلا عن انعقاد إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات والجهات المختلفة بشكل دائم ومستمر على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال كافة شكاوي المواطنين أو أي بلاغات ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه تم التأكد من توفير الأمصال وأدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية بكافة مستشفيات المحافظة وتوفير القوى البشرية اللازمة من اطباء وهيئة تمريض للقيام بالأعمال خلال عطلة العيد، لافتًا أنه يتم بصفة دورية القيام بحملات تفتيشية على شوادر اللحوم والأسواق ومنافذ البيع المختلفة فضلا عن المرور على إدارات وأقسام صحة البيئة ومياه الشرب للتأكد من إستيفاءها للإشتراطات الصحية.

يذكر أن محافظ أسيوط، قد قرر ـ في وقت سابق ـ استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

من جانب آخر، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال توريد القمح المحلى للشون والصوامع مستمرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ،حيث تم توريد 169 الف و132 طن قمح حتى اليوم ، بعدد 30 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقاً للضوابط الموضوعة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهداً في هذا الشأن منذ بداية الحصاد وحتى التوريد لتوفير مخزون استراتيجي آمن .

وأكد محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب اعلام المحافظة اليوم - أنه تم تشكيل لجان لحصر كميات القمح التى تم توريدها حتى الآن بالإضافة إلى حصر الكميات المنزرعة وفقا لكارت الفلاح والبيانات الرسمية والحصر الميدانى على الطبيعة وتحرير المحاضر للممتنعين عن توريد محصول القمح حرصًا على توفير الأمن الغذائي لمصر، بالإضافة إلى وقف صرف حصة الأسمدة المقررة لهم ووقف البطاقات التموينية واحتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة إردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيها للأردب، لافتاً إلى متابعته الدورية واليومية لأعمال توريد القمح لكافة المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى ارض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد .

وأوضحت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 79955 طنا و364 كجم بشون البنك الزراعي المصري 31349 طن و624 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 47735 طن للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب و8058 طن لشركة الوحدة لطحن الغلال و2032 طن انتاج التقاوي/إرشاد (إكثار) ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 169 ألف و132 طن قمح ،مشيرة إلى تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بأسيوط، محمد إسماعيل، أنه يتم تحفيز الموردين وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي تم حصادها بواقع 18 إردبًا عن الفدان وبحد أدنى 12 إردباً عن الفدان بعدة طرق من بينها صرف لكل مزارع قام بتسليم 12 إردبا من القمح المحلي عن كل فدان 10 كيلو جرامات من النخالة الخشنة عن كل إردب، وفي حالة قيام المزارع بتسليم كمية من الأقماح المحلية تزيد عن 12 إردبا من الأقماح المحلية عن كل فدان يصرف له 20 كيلو جراما من النخالة الخشنة عن كل إردب من الكمية المسلمة حيث تم تحديد سعر النخالة الخشنة (تسليم مطاحن) بمبلغ 3800 جنيه للطن ليكون سعر الكيلو جرام الواحد بمبلغ 3.8 جنيه مصري ويحظر بيع النخالة الخشنة للتجار، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى 31 / 12 / 2022 أو لحين صدور قرار آخر في هذا الشأن كما تضمن القرار أن يقوم المزارع بتقديم علم الوزن الذي تم توريد محصول القمح بناءًا عليه إلى الإدارة التموينية التابع لدائرتها الحيازة الزراعية وتقوم الإدارة التموينية بمراجعة علم الوزن وحساب كمية النخالة الخشنة الموردة وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتسليم المزارع إذن صرف النخالة معتمد من الإدارة التموينية للصرف من أقرب مطحن للمزارع.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تشكيل غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

على جانب آخر، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على مواصلة شن حملات المرافق وازالة التعديات على حرم الطريق والشوارع والميادين خاصة التي تتسبب في تعطيل المرور واختناقات مرورية لافتاً الى تمكن شركة المرافق بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء من تحرير 858 محضر خلال شهر ، ضمن خطة المحافظة للتصدي لظاهرة الاشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة، مشيراً إلى ضرورة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط - فى تصريحات صحفية اليوم - أنه تم شن حملة مكبرة بعدد من شوارع مدينة ديروط استهدفت شوارع (الجمهورية ، والجيش ، بورسعيد ، ومنطقة القيسارية، وقناطر ديروط) حيث تم تحرير محاضر للمخالفين تنوعت ما بين اشغال طريق واعلان بدون ترخيص واعلانات وانذار محلات بدون ترخيص وبائع متجول وغلق اداري وادارة منشأة بدون ترخيص وغيرها بمشاركة محمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأبوالعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ، فضلا عن تنظيم حملة مكبرة بمركز ابوتيج تحت اشراف يسرى عمران رئيس مركز ومدينة ابوتيج ونوابه استهدفت الشوارع والميادين ، بالاضافة الى تنظيم حملة مكبرة بحى غرب تحت اشراف محمد بشر رئيس الحى ونوابه باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية وبالتعاون والتنسيق بين جهاز حماية المستهلك ، والتموين ، ومباحث التموين، والصحة ، والبيئة ، ومراقبة الأغذية ، والرخص، والاشغالات .

وأشار العقيد تامر حامد موسى رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط، إلى أن الحملات المكثفة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والاحياء اسفرت عن تحرير 858 محضر إشغال ومرافق خلال شهر ،لافتاً إلى أن المخالفات تنوعت ما بين رفع وإزالة والتحفظ على فرش خضار وحواجز حديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد ومحاضر تقديم شيشة وادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر نظافة عامة عقب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وذلك بناءاً على تعليمات الوزير المحافظ .



اعمال توريد القمح



اعمال توريد القمح



حملات ازالة الاشغالات



حملات ازالة الاشغالات