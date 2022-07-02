لو ظهرت عليك هذه العلامات.. فأنت معرض لخطر الإصابة بسرطان الجلد

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر درجات الحرارة المرتفعة فرصة لتذكير الأشخاص الملونين ، على وجه الخصوص ، بأن حروق الشمس وسرطان الجلد يمكن أن يؤثر عليهم أيضًا ، على الرغم من أن حروق الشمس تؤثر على القوقازيين أكثر من 65.6٪ من الناس ، إلا أن جمعية السرطان الأمريكية تشير إلى أن الأشخاص الملونين غالبًا ما يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد في مرحلة لاحقة ، مما قد يؤدي إلى زيادة المضاعفات، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

كل شخص معرض لخطر الإصابة بسرطان الجلد ، لكن المخاطر تختلف حسب نوع الجلد، ترتبط سرطانات الجلد غير الميلانينية مثل سرطان الخلايا القاعدية (BCC) وسرطان الخلايا الحرشفية (SCC) بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV). غالبًا ما يحدث هذا النوع من سرطانات الجلد في المناطق المعرضة للشمس.

يمكن أن يساعد الواقي من الشمس في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد. في حين أن سرطان الجلد أقل شيوعًا لدى مرضى اللون ، فإن الخطر ليس صفرًا. يمكن للمرضى من جميع أنواع البشرة الاستفادة من واقي الشمس لأنه لا يساعد فقط في الوقاية من بعض أنواع سرطانات الجلد ، بل يمكنه أيضًا تقليل علامات الشيخوخة وفرط التصبغ.