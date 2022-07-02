للنساء.. كل ما تريدى معرفته عن سرطان الثدى وطرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

سرطان الثدي هو النمو الخبيث غير المنضبط للخلايا في أنسجة الثدي، هناك أنواع عديدة من سرطانات الثدي ، في القنوات التي تحمل الحليب ، في المنطقة الدهنية أو في النسيج الضام للثدي، يعد سرطان قنوات الحليب أكثر أشكال سرطان الثدي شيوعًا، عادة ما يتأثر ثدي واحد فقط، هناك نوع نادر من سرطان الثدي يصبح فيه الثدي أحمر منتفخًا ويشبه التهاب ، يمكن أن تكون عوامل الخطر وراثية ، لكن القليل من عوامل نمط الحياة مثل التدخين ونمط النوم المنتظم والنظام الغذائي غير الصحي تزيد من احتمالية حدوثه، يعد الوعي بالأعراض والحاجة إلى الفحص من الطرق المهمة لتقليل المخاطر، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

ما هي أسباب الإصابة بسرطان الثدى؟

السبب الدقيق لنمو الخلايا السرطانية غير معروف، هناك بعض العوامل التي لا تسبب السرطان في حد ذاتها ، ولكنها تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، قد تكون عوامل الخطر هذه وراثية أو بيئية بطبيعتها:

- يميل السرطان إلى الانتشار في العائلات، يزداد خطر الإصابة بالسرطان بالنسبة للإنسان إذا كان أحد أفراد أسرته أو أكثر يعاني من المرض.

- الاستعداد الوراثي ، أي أن الشخص قد يحمل جينات تجعل بعض الخلايا الطبيعية سرطانية.

- النساء اللائي يبدأن الحيض قبل سن 12 عامًا أو يتوقفن بعد 55 عامًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي .

- النساء اللواتي لم ينجبن أو أنجبن أطفالًا في وقت متأخر من حياتهم (عادة بعد سن الثلاثين) هم أيضًا أكثر عرضة للخطر.

- السمنة أو زيادة الوزن هي حالة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي .

- عوامل أخرى مثل الإفراط في شرب الكحول وعدم ممارسة الرياضة هي أيضًا عوامل خطر للإصابة بسرطان الثدي .

- العوامل البيئية مثل التعرض للإشعاع الضار ودخان السجائر على مدى فترة طويلة من الزمن والمبيدات الحشرية تزيد أيضًا من المخاطر.

- في بعض الحالات ، تكون النساء اللواتي يخضعن للعلاج بالهرمونات البديلة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي .



ما هي أعراض الإصابة بسرطان الثدى؟

أكثر أعراض سرطان الثدي شيوعًا هو وجود كتلة في الثدي ، غالبًا ما تكتشف المريضة نفسها الورم إما عن طريق الخطأ أو أثناء الفحص الذاتي الروتيني، عادة ما يكون الكتلة غير مؤلمة وقاسية في بعض الأحيان ، قد تكون هناك تغييرات في شكل وحجم الثدي والحلمة، يجب أن يكون وجود دمامل في الجلد الذي يغطي الثدي مصحوبًا بجفاف وتقشر مدعاة للقلق، قد يكون هناك إفرازات من سائل ملطخ بالدم من الحلمة مع جفاف وتشقق في جلد الحلمة.

كيف يتم التشخيص؟

عادة ما يتم اكتشاف كتلة الثدي لأول مرة من قبل المرأة عند الفحص الذاتي، يجب أن يتم هذا الإجراء بانتظام من قبل جميع النساء فوق سن 40 عامًا في هذا الإجراء ، تستلقي المرأة وترفع ذراعها على جانب الثدي وتحسس الثدي باليد الأخرى، يلاحظ أي اختلاف في الملمس الطبيعي للثدي، قد تنظر المرأة بعد ذلك إلى نفسها في المرآة وتلاحظ أي تغيرات في شكل وحجم ثدييها.

قد يقوم الطبيب بجس الثدي أو تحسسه بحثًا عن أي كتل غير عادية أو أي علامات أخرى، في حالة اكتشاف وجود كتلة من قبل الطبيب ، يمكن إجراء التصوير الشعاعي للثدي. هذه صورة خاصة بالأشعة السينية للثدي، يمكنه الكشف عن سرطانات الثدي المبكرة ويعطي صورة دقيقة إلى حد ما عن أي تغيرات في الثدي، يتم بعد ذلك تحليل أي بقع تظهر في صورة الثدي الشعاعية بواسطة خزعة، في هذا الإجراء ، يتم أخذ جزء صغير من النسيج المتكتل للاختبار المعملي، يمكن أيضًا إجراء الخزعة بعدة طرق. في بعض الحالات ، يمكن إدخال إبرة صغيرة في الكتلة ويمكن أخذ جزء صغير من السائل.

في شكل آخر من أشكال الخزعة ، يمكن إجراء قطع صغير على الثدي للوصول إلى الكتلة ، ثم يتم أخذ قطعة منها للاختبار، في بعض الحالات ، يمكن إزالة الورم بأكمله.

في حالة تأكيد الإصابة بسرطان الثدي ، يمكن إجراء اختبارات أخرى للبحث عن انتشار المرض، وتشمل اختبارات الدم والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية للبطن، في بعض الحالات يمكن إجراء فحص العظام.

ما هو علاج سرطان الثدى ؟

نظرًا لأن الثدي ليس عضوًا ضروريًا للبقاء على قيد الحياة ، يتم إزالته عمومًا عن طريق إجراء جراحي يسمى استئصال الثدي، في بعض الحالات تتم إزالة الورم فقط ، وفي حالات أخرى يتم استئصال الثدي بالكامل.

قد يخضع المريض للعلاج الإشعاعي، يساعد هذا الإجراء في تدمير الخلايا السرطانية دون الإضرار بالأنسجة المجاورة، إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم أيضًا ، يتم إجراء العلاج الكيميائي باستخدام الأدوية ، في بعض الحالات ، يُنصح بالعلاج الهرموني باستخدام عقار تاموكسيفين، عادة ما يتم اتباع مزيج من كل هذه الإجراءات للعلاج الكامل، إذا تم اكتشاف السرطان مبكرًا وعلاجه بشكل مناسب ، يمكن لمرضى سرطان الثدي عادةً أن يعيشوا حياة خالية من السرطان.