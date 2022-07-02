جامعة قناة السويس تشهد سلسلة افتتاحات بالمستشفيات الجامعية اليوم

وكشف مندور عن برنامج الزيارة المرتقبة، والذى يشمل تفقد أعمال تأهيل ورفع كفاءة الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعى، تمهيداً لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل ووضع حجر الأساس لمبنى العيادات الخارجية الجديدة، ومستشفى طب وجراحة الأطفال، بالإضافة إلى تفقد المنشآت الجديدة داخل الحرم الجامعى من مبانى كليتى الألسن والحاسبات والمعلومات ومركز الإختبارات الإلكترونية.

وقدم الدكتور ناصر مندور التهنئة لنواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء الكليات بمناسبة الذكرى التاسعة على ثورة 30 يونيو، مؤكداً أنها مثلت خطوة فاصلة فى حياة مصرنا، مجدداً العهد لمصر قائداً وجيشاً وشعباً ببذل صادق الجهد والعمل من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وواصل مُهنئاً بقرب حلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله أن يعيده على مصر وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات .

كما حرص رئيس الجامعة على تقديم الشكر لعمداء الكليات على مجهوداتهم المتواصلة لضمان حُسن سير العملية الامتحانية، لافتاً إلى أن الامتحانات داخل الكليات اتسمت بالانضباط والالتزام والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مطالباً بسرعة الانتهاء من مراجعة النتائج وإعلانها مشيراً إلى أنه تم إعلان بعض النتائج عبر برنامج ابن الهيثم والخدمة الصوتية