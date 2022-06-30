مجلس جامعة القناة: 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة خلال شهر يونيو

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة قناة السويس أن السبت المقبل الموافق 2 يوليو تشهد المستشفيات الجامعية سلسلة من الافتتاحات الكبرى تشمل جناح العمليات الكبرى (الكبسولات)، وحدة التعقيم المركزى وتوسعات التى تمت داخل العناية المركزة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة .



وكشف "مندور" عن برنامج الزيارة المرتقبة والذي يشمل تفقد أعمال تأهيل ورفع كفاءة الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي تمهيداً لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل ووضع حجر الأساس لمبنى العيادات الخارجية الجديدة ،ومستشفى طب وجراحة الأطفال، بالإضافة إلى تفقد المنشآت الجديدة داخل الحرم الجامعي من مباني كليتي الألسن والحاسبات والمعلومات ومركز الإختبارات الإلكترونية.

عقد المجلس بحضور الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهدى فرج أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات.



ومع بداية الجلسة قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة لنواب رئيس الجامعة و أمين عام الجامعة والسادة عمداء الكليات بمناسبة الذكرى التاسعة على ثورة 30 يونيو، مؤكداً أنها مثلت خطوة فاصلة في حياة مصرنا ، مجدداً العهد لمصر قائداً وجيشاً وشعباً ببذل صادق الجهد والعمل من أجل بناء الجمهورية الجديدة ، وواصل مُهنئاً بقرب حلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله أن يعيده على مصر وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات .



كما حرص رئيس الجامعة على تقديم الشكر لعمداء الكليات على مجهوداتهم المتواصلة لضمان حُسن سير العملية الامتحانية، لافتاً إلى أن الإمتحانات داخل الكليات اتسمت الإنضباط والالتزام والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية ، مطالباً بسرعة الانتهاء من مراجعة النتائج وإعلانها مشيراً إلى أنه تم إعلان بعض النتائج عبر برنامج ابن الهيثم والخدمة الصوتية .



هذا وأعلن الدكتور ناصر مندور عن إعتماد نتيجة بكالوريوس التجارة شعبة اللغة الانجليزية وإعلان أسماء العشرة الأوائل على الشعبة حيث

بلغت النسبة العامة للنجاح 93.8% موضحاً أن عدد الطلاب الناجحين بلغ 439 طالبا وطالبة، بواقع 372 بقسم المحاسبة و67 بقسم إدارة الأعمال مقدماً الشكر لفريق العمل داخل الكلية الدكتورة هدى عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد أبو العلا منسق شعبه اللغة الإنجليزية ومسئولي وحدة القياس والتقويم بالكلية.



وعن أسماء الطلاب العشرة الأوائل على الشعبة - أردف "مندور " أنها جاءت بالترتيب كالتالي محمد أشرف محمود ، سارة عمرو حامد ، الزهراء بيومي بيومي ،شروق أشرف الشرقاوي ، فاطمة محمد السيد ، ندى محمد عصام الدين ، تقى أشرف السيد ، طه شوقي طه ، سماح السيد عبد الفتاح ،أيه هشام مصطفى حيث حصل جميعهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف .



وحول ما تم تنفيذه بخطة قوافل الإصحاح البيئى بالتنسيق مع مبادرة "حياة كريمة" أكد رئيس الجامعة أنه خلال شهر يونيو توجهت 6 قوافل طبية تشمل كافة التخصصات لخدمة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً مستهدفة 1402 مواطناً، بالإضافة 1024 حالة بيطرية موجهاً بضرورة الاستمرار في الدور التوعوي والتثقيفي داخل كليات الجامعة و خارجها من خلال تنظيم ندوات تواكب مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الاستمرار في المشاركة الفعالة في قوافل حياة كريمة .



جانب من الإجتماع (1)



جانب من الإجتماع (2)



جانب من الإجتماع (3)